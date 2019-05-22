يعتبر السفر من الهوايات لدى الكثير من الأشخاص، للتعرف على أماكن وثقافات جديدة، ولكن قد يواجه بعض الأشخاص عقبات مختلفة سواء من حيث لغة الشعوب أو عاداتهم والغرامات المالية المقررة للمرور من مكان لآخر، وغيرها من الأشياء، وكما توجد بعض البلاد التي تفرض بعض القوانين الغريبة التي تصل عقوبتها ببعض الأحيان إلى الحبس، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "Flightnetwork".

أغرب قوانين البلاد:

سويسرا

ممنوع تنظيف او استخدام الحمامات بعد الساعة 10 مساء، وخاصة لمستأجري المنازل بسبب مايعرضه استخدام السيفون من إزعاج للسكان، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

سنغافورة

وفي سنغافورة، يمنع مضغ العلكة أو بيعها، إلا إذا كانت من النوع الطبى، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.

اندونسيا

ممنوع تناول فاكهة الدوريان في السيارات والمترو والفنادق والمطارات نظراً لرائحتها الكريهة.

اسبانيا

يمنع البصق في الأماكن العامة أو الشوارع والميادين في برشلونة، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة تصل للسجن.

غاليسبورغ الولايات المتحدة

لا يجوز لأي شخص اصطحاب كلب غير نظيف في الشوارع والميادين، ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة .

مدينة الفاتيكان والفلبين

لا يجوز وقوع الطلاق في هذين البلدين، ولكن قد يسمح للفلبينين المسلمين المقيمين خارج البلاد الحصول على الطلاق، لكن لن يسمح لمن يقيمون في الفلبين الطلاق خارج البلاد، لأنهم يعتبرون وفقاً للقانون مازلوا أزواج.

بوخارست رومانيا

يمنع التدخين في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

اليونان

ممنوع ارتداء الكعب العالي في المواقع الاثرية الهامة في اليونان والمعالم التاريخية، وذلك للحفاظ عليها من الكسر.

المانيا

ممنوع نفاذ الوقود عند القيادة على الطريق السريع والوقوف عند محطات الوقود إلا في الحالات الطارئة .

الدنمارك

ممنوع القيادة بدون تشغيل مصابيح السيارات حتى أثناء النهار.

نيويورك

يعتبر غير قانوني استخدام بوق السيارات "كلاكسات السيارة" في شوارع نيويورك ومن يخالف ذلك يدفع غرامة تصل إلى 350 دولار.