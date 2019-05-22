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رقم الخبر: 253746
تاريخ النشر: أيار 22, 2019
الوقت: 15:20
الاقسام: سياسة
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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