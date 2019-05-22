اكتشف زوجان من مدينة غرناطة الإسبانية سربا من النحل الحي في شق بجدار غرفة النوم. وذكرت صحيفة "20 minutos" المحلية، أن زوجين عانيا من سماع أصوات طنانة مكتومة خلف الحائط لمدة عامين على التوالي.

كما أنهما أصبحا يستيقظان من النوم غالبا في منتصف الليل ولا يستطيعان الرقاد مجددا بسبب ضجيج غير مفهوم منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

وتم استدعاء مربي نحل محلي لأن الأصوات أصبحت لا تطاق. فقام بمعاينة الغرفة، التي ينام فيها الزوجان، واكتشف في جدارها حفرة عميقة تحتوي على أكثر من 80 ألف نحلة.

وقال مربي النحل: هناك سرب ضخم من النحل، ومن المدهش أن الزوجين لم يسمعا الطنين باستمرار في آذانهما، لا أفهم كيف عاشا في مثل هذه الظروف لمدة عامين.

وأوضح المتخصص في نقل خلايا النحل، سيرجيو غيريرو، أن النحل أظهر نشاطا كبيرا وبدأ بالطنين بقوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتكاثرت هذه الحشرات النشيطة، وفقا له، بسبب تفتح الأزهار بالقرب من المنزل.