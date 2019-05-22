حقق منتخب ايران بكرة السلة الثلاثية للرجال في مرحلة الـ"بلي أوف" لبطولة كأس آسيا الجارية حالياً في الصين فوزين كبيرين في بداية مشواره في البطولة.

فقد تغلب في اللقاء الاول على منتخب ساموا بنتيجة 21 – 9، وفاز في اللقاء الثاني على منتخب تايلند بنتيجة 21 – 6.

هذا ومثل منتخب ايران في المباراتين كل من (علي الله وردي – امير صديقي – امير حسين آذري ومحمد اجاقي).

وسيلتقي منتخب ايران في اليوم الثاني من هذه المرحلة بمنتخب الفلبين ومن ثم يقابل المنتخب القطري.

وتستمر هذه المنافسات للرجال والسيدات لغاية 26/5 الجاري.