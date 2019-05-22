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رقم الخبر: 253743 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران بكرة السلة الثلاثية للرجال يبدأ مشواره بفوزين كبيرين
كأس آسيا 2019 في الصين ..

منتخب ايران بكرة السلة الثلاثية للرجال يبدأ مشواره بفوزين كبيرين

حقق منتخب ايران بكرة السلة الثلاثية للرجال في مرحلة الـ"بلي أوف" لبطولة كأس آسيا الجارية حالياً في الصين فوزين كبيرين في بداية مشواره في البطولة.

فقد تغلب في اللقاء الاول على منتخب ساموا بنتيجة 21 – 9، وفاز في اللقاء الثاني على منتخب تايلند بنتيجة 21 – 6.

هذا ومثل منتخب ايران في المباراتين كل من (علي الله وردي – امير صديقي – امير حسين آذري ومحمد اجاقي).

وسيلتقي منتخب ايران في اليوم الثاني من هذه المرحلة بمنتخب الفلبين ومن ثم يقابل المنتخب القطري.

وتستمر هذه المنافسات للرجال والسيدات لغاية 26/5 الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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