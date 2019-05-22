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رقم الخبر: 253740 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
الفرنسي ديمار يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات

الفرنسي ديمار يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات

حقق الفرنسي أرنو ديمار أول انتصار له بمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات على مدار تاريخه بعد فوزه يوم الثلاثاء بالمرحلة العاشرة التي امتدت لمسافة 145 كيلومترا من رافينا.

وحل الإيطالي إيليا فيفياني ثانيا بينما جاء الألماني روديجر سيليج ثالثا متفوقا على الاسترالي كاليب إيوان بعد الاعلان الرسمي عن نتيجة المرحلة.

وقال ديمار (شاركنا في سباق إيطاليا من أجل هذه اللحظة. كنت أرغب بشدة في الفوز بمرحلة في السباق ونلتها).

وتابع (أفلت من حادث التصادم لان فريقي كان يتمركز بشكل جيد جدا. السعادة لا تسعني).

وحافظ الإيطالي فاليريو كونتي على صدارة الترتيب العام.

وقال كونتي (ساعدني الفريق كثيرا خلال اليوم. أشكرهم على منحي الفرصة للاحتفاظ بصدارة الترتيب العام ليوم آخر).

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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