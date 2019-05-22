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رقم الخبر: 253737 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 14:15 الاقسام: رياضة  
الفلبين تستضيف نهائيات آسيا للسيدات بكرة السلة
وسيدات ايران يشاركن لأول مرة بالحجاب الاسلامي ..

الفلبين تستضيف نهائيات آسيا للسيدات بكرة السلة

تستضيف الفلبين منافسات آسيا بكرة السلة للسيدات، والتي هي ايضاً بمثابة تصفيات للتأهل الى الاولمبياد القادم 2020.

وستكون منافسات هذه البطولة التي ستشارك فيها ايران وللمرة الاولى بعد سماح الـ"فيبا" ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل اعتباراً من 23/9 القادم ولغاية 29 من نفس الشهر، وهذه هي البطولة الاولى بعد السماح بارتداء الحجاب الاسلامي.

وتقام هذه البطولة على مستويين، مستوى اول ويمثله كل من(الصين – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الهند – تايوان – الفلبين – كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية)، وتشارك ايران ضمن المستوى الثاني والذي لم تشخص الى الان منتخباته ضمن هذه البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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