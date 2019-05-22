وستكون منافسات هذه البطولة التي ستشارك فيها ايران وللمرة الاولى بعد سماح الـ"فيبا" ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل اعتباراً من 23/9 القادم ولغاية 29 من نفس الشهر، وهذه هي البطولة الاولى بعد السماح بارتداء الحجاب الاسلامي.

وتقام هذه البطولة على مستويين، مستوى اول ويمثله كل من(الصين – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الهند – تايوان – الفلبين – كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية)، وتشارك ايران ضمن المستوى الثاني والذي لم تشخص الى الان منتخباته ضمن هذه البطولة.