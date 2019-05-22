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رقم الخبر: 253735 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: منوعات  
الدفاع المدني في عملية معقدة لإنقاذ "قنفذ"

الدفاع المدني في عملية معقدة لإنقاذ "قنفذ"

دخل رجال الدفاع المدني لإنقاذ قنفذ علق في بوابة حديدية، في عملية أثارت الإعجاب بمدينة غراتز جنوب شرقي النمسا.

اضطر رجال الإنقاذ إلى قطع القضبان الحديدية للبوابة باستخدام معدات ثقيلة لإخراج القنفذ من مأزقه، بعد أن حوصر جزء منه داخل القضبان وبقي نصفه الآخر خارجها.

واستخدم رجال الإنقاذ معدات هيدروليكية لقطع الحديد، تستخدم عادة للمساعدة في قطع حديد السيارات في حالة الحوادث المرورية، من أجل تفكيك قضبان البوابة.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من إزالة القضبان الحديدية التي كادت أن تخنق القنفذ، وحرروه من مأزقه.

ونشر الدفاع المدني في غراتز صور العملية الأسبوع الماضي على صفحته بموقع "فيسبوك"، وقالوا إن الحيوان بدا بحالة جيدة، وتم تسليمه إلى جمعية رعاية الحيوانات.

وتأتي العملية الأخيرة، بعد أشهر من قيام رجال الدفاع المدني في ألمانيا بعملية مشابهة، لإنقاذ فأر علق في فتحة غطاء مصرف للمجاري.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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