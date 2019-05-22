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رقم الخبر: 253734 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 14:15 الاقسام: رياضة  
بلوز يكتسح شاركس ويبلغ نهائي دوري هوكي الجليد

بلوز يكتسح شاركس ويبلغ نهائي دوري هوكي الجليد

فاز سانت لويس بلوز 5-1، على سان هوزيه شاركس، بعد عرض قوي في المباراة السادسة في نهائي القسم الغربي بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وفاز بلوز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، لينال لقب الغرب، ويبلغ نهائي المسابقة لأول مرة منذ 1970.

وسجل ديفيد بيرون هدفا وصنع هدفا آخر كما ساهم رايان أوريلي في الانتصار الكبير بصناعة 3 أهداف.

وكان سانت لويس يحتل المركز الأخير في المسابقة قبل مباريات الثالث من يناير/ كانون الثاني، قبل أن يحقق انتفاضة مذهلة.

وسيلعب سانت لويس على اللقب أمام بوسطن بروينز وتبدأ سلسلة الدور النهائي في 27 مايو/ أيار الجاري.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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