فاز تورونتو رابتورز 120-102 على ميلووكي باكس، ليدرك التعادل في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد المباراة الرابعة.

وأدرك رابتورز التعادل 2-2 مع باكس في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وينال الفائز لقب الشرق ويواجه جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في نهائي المسابقة.

وستقام المباراة الخامسة في نهائي الشرق في ميلووكي يوم الخميس، وحقق رابتورز الانتصار بفضل تألق كايل لوري وكواي ليونارد.

وسجل لوري 25 نقطة، منها 18 نقطة في النصف الأول، فيما أضاف ليونارد 19 نقطة واستحوذ على 7 كرات وأحرز نورمان بويل 18 نقطة بعد المشاركة كبديل.

وأضاف سيرج إيباكا ومارك جاسول 17 نقطة لكل منهما مع رابتورز صاحب الأرض.

وأحرز في المقابل كريس ميدلتون 30 نقطة واستحوذ على 6 كرات مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة مع باكس وأضاف يانيس أنتيتوكومبو 25 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة وسجل نيكولا ميروتيتش 11 نقطة، لكن هذا لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

ووصل الفارق إلى 16 نقطة خلال الربع الثالث بينما بدأ رابتورز الربع الأخير متقدما بفارق 13 نقطة.