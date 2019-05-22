الفيلم من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين وسيناريو مجتبى رستم بور يمثل جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الرابعة من هذا المهرجان الإيطالي (cefalu film festival2019) الذي يقام من 1 يونيو / حزيران إلى 31 ديسمبر / أيلول 2019.

ويحمل الفيلم في جعبته الفنية المشاركة في مهرجانات دولية أبرزها مهرجان lift-off film festival الدولي للأفلام في إنجلترا و مهرجان MediaWeaver في المجر و مهرجان first-time filmmaker sessions في إنجلترا ومهرجان بوسان الدولي لأفلام الأطفال والشباب في كوريا الجنوبية.