|رقم الخبر: 253731
|تاريخ النشر: أيار 22, 2019
|الوقت: 13:46
|الاقسام: ثقافة وفن
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«نوم العجوز الثقيل» يتأهل لمهرجان إيطالي
تأهل الفيلم الإيراني القصير بعنوان «نوم العجوز الثقيل» للمخرج مصطفى رستم بور لسباق مهرجان تشفالو «cefalu» السينمائي الدولي في إيطاليا.
الفيلم من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين وسيناريو مجتبى رستم بور يمثل جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الرابعة من هذا المهرجان الإيطالي (cefalu film festival2019) الذي يقام من 1 يونيو / حزيران إلى 31 ديسمبر / أيلول 2019.
ويحمل الفيلم في جعبته الفنية المشاركة في مهرجانات دولية أبرزها مهرجان lift-off film festival الدولي للأفلام في إنجلترا و مهرجان MediaWeaver في المجر و مهرجان first-time filmmaker sessions في إنجلترا ومهرجان بوسان الدولي لأفلام الأطفال والشباب في كوريا الجنوبية.
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