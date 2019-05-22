تأهل الفيلم الإيراني القصير «الظلام» (تاريكي) للمخرج سعيد جعفريان الى المشاركة في مهرجان «ميكرو فيلم» الدولي في اسبانيا.

ويعرض الفيلم في القسم التنافسي للمهرجان الذي ستنطلق فعالياته في السادس والعشرين من يوليو المقبل وستستمر حتى الثامن والعشرين منه في مدينة بلباؤو الاسبانية.

«الظلام» (تاريكي) هو ثالث اعمال المخرج «سعيد جعفريان» بعد «الشرفة» و«وحش فراكتالي»، وهو فيلم قصصي قصير وجاء في ملخصه: اغمي على سامان وصبا مشت في الظلام.

«الظلام» من انتاج رامبد جوان وسيناريو فاطمة عبدلي وسعيد جعفريان وثمثيل مهسا علافر، بانيبال شومون.