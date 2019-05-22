سيكون لبنان المحطة الاسيوية الاولى لعرض الفيلم الايراني «نبات» وسيبدأ العرض الدولي له انطلاقا من امريكا الشمالية وكندا وهو من اخراج بكاه ارضي وبطولة شهاب حسيني.

وبحسب العلاقلات العامة لمشروع «نبات» السينمائي فان الفيلم الذي سبق ان عرض في سوق مهرجان فجر الدولي مؤخرا، سيعرض في اول حضوره الدولي خلال اسبوع الافلام الايرانية المستقلة في لوس أنجلوس الاميركية الى جانب فيلم «بيت الاب» للمخرج كيانوش عياري وبطولة النجم شهاب حسيني.

يشار الى ان اسبوع الافلام الايرانية المستقلة سيبدأ اعتبارا من الثالث وحتى السابع من يونيو المقبل في لوس انجلوس.

كما ان هناك مساع تبذل حاليا لعرض الفيلم في امريكا الشمالية وكندا فيما سيكون لبنان المحطة الاسيوية الاولى لعرض الفيلم.

الفيلم من بطولة النجم شهاب حسيني وتمثيل نازنين فراهاني وستايش محمودي ومعصومي رحمتي وتينا اسدي وآخرون.

«نبات» ميلودراما اجتماعية وهو الفيلم السينمائي الطويل الاول للمخرجة بكاه ارضي خريجة «اكاديمية نيويورك السينمائية» التي اخرجت قبل ذلك عشرة افلام قصيرة اهمها واشهرها فيلم « الصمت» الذي ترشح لـ10 جوائز دولية و فاز بـ6 منها.

و«نبات» هو احد الافلام المعروضة في دور السينما الايرانية خلال شهر رمضان.