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رقم الخبر: 253728 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 13:45 الاقسام: ثقافة وفن  
بعد تحسن صحة مخرجها.. رائعة «النبي موسى» تحسم قريباً

بعد تحسن صحة مخرجها.. رائعة «النبي موسى» تحسم قريباً

ينتظر عشاق المسلسلات التاريخية والدينية بفارغ الصبر انطلاق عملية تصوير مسلسل «النبي موسى» عليه السلام بعد تحسن صحة مخرجه جمال شورجه الذي دخل قبل اسابيع المستشفى اثر اصابته بجلطة دماغية.

وقال منتج المسلسل احمد ميرعلائي انه لحسن الحظ فإن صحة المخرج جمال شورجة تتحسن يوماً بعد آخر ويتلقى العلاج بشكل منظم في منزله حيث يتمتع بمستوى كامل من الوعي وقدرة جسمانية جيدة.

واضاف ميرعلائي ان شورجة يتابع عمل هذا المسلسل التاريخي الضخم عن بعد وبدأ يعطي مقترحاته وتوجيهاته بهذا الشأن.

وغادر المخرج جمال شورجة المستشفى لمتابعة فترة علاجه ونقاهته في المنزل بعد أن تعرض قبل أسابيع اثر اصابتة بجلطة دماغية.

وكشف شورجة في وقت سابق عن وجود مفاوضات مع عدد من الدول الاسلامية والعربية لدعم المشروع مؤكدا مشاركة عدد من الفنانين غير الايرانيين من سوريا ومصر ولبنان وتركيا في البطولة.

ويمر مسلسل «النبي موسى» حاليا بمراحله التحضيرية ومن المقرر ان تنطلق عملية تصويره خلال الخريف المقبل وسيعد في 50 حلقة وهو من تأليف المخرج الراحل فرج الله سلحشور صاحب رائعة «يوسف الصديق».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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