تم تعيين مسؤول بيت الثقافة والفنون في قسم تنمية اللغة الفارسية والدراسات الايرانية في الجامعات والمؤسسات العلمية خارج البلاد في وزارة العلوم الايرانية بهدف تنمية وتطوير تعليم اللغة الفارسية وآدابها خارج البلاد.

وعين مساعد وزير العلوم في شؤون تنمية تعليم اللغة الفارسية والدراسات الايرانية في الجامعات والمؤسسات العلمية خارج البلاد بهادر باقري، حسن علي كرمي مسؤولا لبيت الثقافة والفنون في القسم.

وورد في الرسالة التي وجهها باقري بهذا الشأن: إنه بالنظر الى الكفاءة والتخصص والتجارب والماضي القيم في مجال الثقافة والفنون فإنه بموجب هذا المرسوم تم تعيينك مسؤولا لبيت الثقافة والفنون في قسم تنمية اللغة الفارسية وآدابها والدراسات الايرانية ومن المؤمل بذل الجهود بالنظر لمرتبة تنمية اللغة والآداب الفارسية في العالم وضرورة الحفاظ وتحديد مقتضيات الانجازات التي تحققت على ايدي الاساتذة الموفدين على مدى العقود الماضية ضمن أطر جديدة ومستدامة.

وأكد على ضرورة: «إنشاء دار الثقافة والفنون في قسم تنمية الأدب الفارسي والدراسات الإيرانية في العالم؛ تنظيم أرشيف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالقسم؛ تنظيم الأقسام الفنية في الموقع الالكتروني للقسم؛ تحديث الموقع الخبري للقسم؛ وضع التصاميم والتخطيط ومتابعة جميع شؤون القسم؛ وضع تصاميم والتخطيط وإنتاج الأفلام والمقاطع الوثائقية الخاصة بموضوع الترويج للأدب الفارسي والدراسات الإيرانية والأدب في العالم للتقديم ضمن برامج مختلفة في الوزارة وفي مؤسسة الاذاعة والتليفزيون والمهرجانات والجامعات المرموقة في جامعات إيران والعالم؛ إقامة علاقات مع المراكز والمنظمات الثقافية والفنية في البلاد بهدف التعاون والمشاركة والاستخدام الأمثل لقدراتها للترويج للغة والأدب الفارسي والدراسات الايرانية وإعداد كتاب مصور حول تنمية اللغة الفارسية في العالم.

ويزاول حسن علي كرمي التدريس الجامعي منذ عام 2001، والى جانب مهنة التدريس ساهم في الانتاج المسرحي والتلفزيوني حيث كان له دور رئيسي في عشرين إنتاجاً تلفزيونیا، وإلى جانب الأنشطة الفنية المختلفة التي مارسها منذ عام 1986، نشط في مجالات الفنون التشكيلية ووضع التصاميم وإدارة شؤون المهرجانات الوطنية المرموقة.