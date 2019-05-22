أعلنت حركة حماس أن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين يونيو/حزيران المقبل، تعد "محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في تغريدة عبر «تويتر»: «إن الفلسطينيين لم ولن يفوضوا أحداً للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم».

وشدد أبو زهري على أن الإصرار على عقد مؤتمر البحرين رغم الرفض الفلسطيني «يشكل تورطاً في صفقة القرن الأمريكية».

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار» يومي 25 و26 من الشهر المقبل، بحضور ممثلين عن الكيان الإسرائيلي الذي تلقى دعوة رسمية.