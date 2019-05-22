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رقم الخبر: 253721 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 13:25 الاقسام: سياسة  
الادميرال فدوي: الثورة الاسلامية اليوم اقوى بكثير مما مضى

الادميرال فدوي: الثورة الاسلامية اليوم اقوى بكثير مما مضى

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي بأن الثورة الاسلامية اليوم اقوى بكثير مما مضى.

جاء ذلك في كلمة القاها الادميرال فدوي خلال ملتقى اقيم في جامعة "الامام الحسين (ع)" للحرس الثوري على اعتاب ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (24 ايار /مايو عام 1982) بحضور الرواد ومعاقي الحرب واسر شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن المراقد المقدسة.

واشار الى تبجحات الاعداء خلال الايام الاخيرة وقال: ان اعداءنا يثيرون الكثير من الضجيج ويريدون ان يجعلوننا تحت العديد من الضغوط الاقتصادية لكننا نقول بفخر بان الثورة الاسلامية هي الان اقوى بكثير مما مضى.

وتابع الادميرال فدوي، ان انتصارات عالم الاسلام على عالم الكفر والطاغوت تحققت بفضل تضحيات وبطولات معاقي الحرب ومئات آلاف شهداء الثورة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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