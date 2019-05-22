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رقم الخبر: 253718 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 12:08 الاقسام: سياسة  
"ايران اير" تنجح باعادة تأهيل طائرة ركاب "فوكر 100"

"ايران اير" تنجح باعادة تأهيل طائرة ركاب "فوكر 100"

نجح مختصون ايرانيون باعادة تأهيل طائرة ركاب من طراز فوكر 100 بعد تعطلها لمدة عامين ونصف، حيث ستدخل ضمن اسطول شركة الخطوط الجوية "ايران اير" قريبا.

وأوضح محمود نادري مدير مربض 3 لشركة ايران اير في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاربعاء، أن طائرة فوكر 100 كانت معطلة بسبب نقص قطعات غيار اساسية منها المحرك وأجهزة الهبوط.

وأشار الى أن وبهدف اصلاح الطائرة تم تأمين القطعات خلال 4 شهور وتصليح المحرك بشكل اساسي في ورشة ايران اير، وباتت الطائرة جاهزة للتحليق مجددا بعد ضرورة استصدار ترخيص AOC  من منظمة الطيران الايرانية، كاشفاعن تعطل 14 طائرة مماثلة تابعة للشركة  وعدم قدرتها على الطيران.

من جهة ثانية اعلن نادري عن اجراء صيانة اساسية لطائرتي من طراز ايرباص بهدف تسييرهما رحلات في موسم الحج المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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