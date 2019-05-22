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رقم الخبر: 253716 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 11:43 الاقسام: عربيات  
عبدالسلام مخاطبا السعودية: مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها
عملياتنا دفاع عن النفس والتحالف يهدد الاستقرار ولن ينجو إلا بوقف العدوان

عبدالسلام مخاطبا السعودية: مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها

قال رئيس الوفد الوطني اليمني، محمد عبدالسلام، إن ما قبل العمليات الأخيرة وما بعدها وما سيأتي منها ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع عن النفس، في إشارة إلى عمليات الطيران المسير ضد أهداف حيوية داخل المملكة السعودية.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له أن حديث ناطق التحالف عن العمليات كخطر يهدد الأمن العالمي مردود عليه، مشيرا إلى أن تحالف العدوان هو من يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته أضاف: «أن مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها وهو من يهدد الأمن والاستقرار ولن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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