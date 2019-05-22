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رقم الخبر: 253714 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: سياسة  
ظريف يزور باكستان يوم غد الخميس

ظريف يزور باكستان يوم غد الخميس

استمرارا لمشاوراته مع مسؤولي الدول الآسيوية، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إسلام آباد يوم غد الخميس .

وخلال هذه الزيارة سيلتقي ظريف بالاضافة إلى نظيره الباكستاني، مع كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات الثنائية، لا سيما متابعة الاتفاقيات الاخيرة بين قادة البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

و كان وزير الخارجية الايراني قد بدا في 12 مايو جولة آسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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