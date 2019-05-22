فجر الإعلام الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل ، بتأكيده على توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا ، لقيادة الفريق الموسم القادم.

وبدأت أخر سطور قصة يوفنتوس مع بيب جوارديولا الثلاثاء عندما تواجد المدرب الإسباني في إيطاليا ونزل في إحدى الفنادق ضمن رحلته لحضور مباراة جولف في مدينة ميلانو ، وتواجد في نفس الفندق المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي.

راديو “سبورتيفا” الإيطالي كشف مساء الثلاثاء عن مفاجأة كبرى بتأكيده على توصل يوفنتوس لاتفاق مع جوارديولا لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم القادم.

وكشف المصدر ذاته عن تفاصيل الاتفاق، حيث سيمتد عقد المدرب الإسباني حتى عام 2023 وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو، بجانب ضمه الطاقم التدريبي الذي عمل معه في برشلونة.