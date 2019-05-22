أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده النهائية، المُستدعاة لخوض مسابقة كوبا أمريكا 2019.

النسخة الـ46 من البطولة ستُلعب في البرازيل، خلال الفترة ما بين 14 حزيران وحتى 7 تموز من العام الجاري.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات كولومبيا، وبارجواي، بالإضافة إلى المنتخب القطري.

ولم تشهد قائمة التانجو، تواجد ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لوجهة نظر فنية، وكذلك جونزالو هيجواين مهاجم فريق تشيلسي بعد اعتزاله اللعب الدولي.

وجاءت قائمة المنتخب الأرجنتيني كالتالي:

حراسة المرمى: أندرادا، أرماني، أجوستين ماركيسن.

خط الدفاع: ميلتون كاسكو، جيرمان بيزيلا، رينزو سارافيا، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: ماركوس أكونيا، رودريجو دي باول، خوان فويث، راميرو فونيس موري، قايدو رودريجيز، آنخيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو، بالاسيوس، باريدس.

خط الهجوم: ماتياس سواريز، سرجيو أجويرو، باولو ديبالا، لوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، روبيرتو بيريرا.