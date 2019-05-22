تلقى الوصل الإماراتي خسارة ثقيلة من ضيفه الزوراء العراقي مساء الثلاثاء 1-5 على ستاد نادي الوصل في زعبيل بدبي، في إطار الجولة الـ 6 الأخيرة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط، وأنهى مشواره في البطولة بالمركز الثالث، في حين تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط، وظل في المركز الرابع.

وكانت المباراة هي تحصيل حاصل بين الفريقين، بعدما ضمن كلًا من ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي التأهل إلى دور الـ 16.

ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط للنصر، وتأجلت مباراتهما التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وبادر الوصل بالتسجيل عن طريق حسن محمد في الدقيقة 5، وقلب الزوراء الطاولة على منافسه بتسجيل 3 أهداف عن طريق علاء عباس (هدفان) في الدقيقتين 22 و45، وأحمد فاضل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 للفريق العراقي.

وزاد الزوراء من غلته بهدف رابع من تسديدة مباشرة في الدقيقة 52، بقدم أحمد جلال، وأضاف مهند كرار الهدف الخامس في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هذا وكانت نتائج المباراتين الاخريين ضمن نفس الاطار في المجموعة الاخرى كالتالي:

الاتحاد السعودي 1 – الوحدة الاماراتي 1

لوكوموتيف الاوزبكي 3 – الريان القطري 2