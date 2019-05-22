أعادت الحكم إيدينا ألفيس، السيدات للصورة في ملاعب كرة القدم البرازيلية بعد 14 عاما، عقب اختيارها للإدارة التحكيمية لمباراة في بطولة دوري الدرجة الأولى، حسبما أشار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الثلاثاء.

وستقود ألفيس الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة سي إس إيه وجوياس يوم الاثنين المقبل على ملعب (الملك بيليه) بمدينة ماسايو ضمن الجولة السادسة من البطولة الأهم في البلد اللاتيني.

وكانت المرة الأخيرة التي مُنحت فيها الصافرة التحكيمية لسيدة في 2005، في مباراة بين فورتاليزا وباياساندو في الدور الثاني بدوري الدرجة الأولى، حيث أدراتها سيلفيا ريجينا، التي ستكون مسئولة عن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة الاثنين المقبل.

وقال ليوناردو جاسيبا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد اللاتيني والمسؤول عن اختيار ألفيس لتحكيم مباريات في الدرجة الأولى، إن ألفيس تعتبر مثالا يحتذى به في العالم بسبب جهدها وتفانيها في عملها.

وأكد المسؤول الرياضي في تصريحاته التي نقلها بيان الاتحاد البرازيلي "ليس هناك أي فوارق بالنسبة لي بين حكامي، أعتقد أن (الاختيار) مثال ليس فقط للسيدات ولكن للجميع أيضا".