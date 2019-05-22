فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ایران

📌رئیس الجمهوریة یفتتح مشاریع انمائیة واقتصادیة في محافظة "آذربایجان الغربیة"

📌وفدان عراقیان یزوران ایران وامریکا

جمهوري اسلامي

📌ظریف: ایران لن تتفاوض مع امریکا لحین احترام واشنطن لطهران

📌طائرات الدرون الیمنیة تستهدف مطار نجران السعودي

📌مجمع تشخیص مصلحة النظام: FATF لم یسحب من جدول الاعمال

کیهان

📌انتشار 5000 داعشي علی حدود افغانستان مع جمهوریات آسیا المرکزیة

📌تحرکات مشبوهة للامریکیین في غرب العراق

📌بشار الاسد: الوهابیة ساهمت في تکریس الارهاب في المنطقة

آرمان

📌قائد الثورة الاسلامیة: لا تسمحوا بزوال اللغة الفارسیة

آفتاب یزد

📌"عمار الحکیم" یتحدث عن خطوات العراق الخمس للوساطة بین ایران وامریکا

📌صحیفة "العرب" المقربة من السعودیة تدّعي ان وزیر الخارجیة العماني نقل رسالة امریکا الی ظریف

دنیاي اقتصاد

📌رئیس الجمهوریة: أنا من دعاة الحوار، لکن الظروف غیر متوفرة له الیوم