|رقم الخبر: 253707
|تاريخ النشر: أيار 22, 2019
|الوقت: 11:04
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ایران
📌رئیس الجمهوریة یفتتح مشاریع انمائیة واقتصادیة في محافظة "آذربایجان الغربیة"
📌وفدان عراقیان یزوران ایران وامریکا
جمهوري اسلامي
📌ظریف: ایران لن تتفاوض مع امریکا لحین احترام واشنطن لطهران
📌طائرات الدرون الیمنیة تستهدف مطار نجران السعودي
📌مجمع تشخیص مصلحة النظام: FATF لم یسحب من جدول الاعمال
کیهان
📌انتشار 5000 داعشي علی حدود افغانستان مع جمهوریات آسیا المرکزیة
📌تحرکات مشبوهة للامریکیین في غرب العراق
📌بشار الاسد: الوهابیة ساهمت في تکریس الارهاب في المنطقة
آرمان
📌قائد الثورة الاسلامیة: لا تسمحوا بزوال اللغة الفارسیة
آفتاب یزد
📌"عمار الحکیم" یتحدث عن خطوات العراق الخمس للوساطة بین ایران وامریکا
📌صحیفة "العرب" المقربة من السعودیة تدّعي ان وزیر الخارجیة العماني نقل رسالة امریکا الی ظریف
دنیاي اقتصاد
📌رئیس الجمهوریة: أنا من دعاة الحوار، لکن الظروف غیر متوفرة له الیوم