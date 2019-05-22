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رقم الخبر: 253704 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 10:30 الاقسام: عربيات  
مفاجآت انصار الله ضد مواقع اقتصادية استراتيجية سعودية
شاهد بالفيديو..

مفاجآت انصار الله ضد مواقع اقتصادية استراتيجية سعودية

اكد المحلل العسكري اليمني العميد يحيى الحوثي، ان الرد المباشر من قبل القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية نتيجة ردعية لمجازر العدوان الاميركي السعودي الاماراتي السافر على الشعب اليمني.

وقال الحوثي في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج "مع الحدث": ان الرد اليمني باستهداف مخزن الاسلحة في مطار جيزان السعودي، هي احدى الوعود التي وعد بها المتحدث باسم انصار الله عبد السلام الحوثي بان اي مجازر من قبل تحالف العدوان ضد الشعب اليمني سيتم الرد عليها مباشرة.

واوضح الحوثي، ان الرد اليمني في الداخل السعودي هو احدى الخيارات التي وعد بها الحوثي عندما حذر السعودية والامارات من ان التمادي في عدوانهم فانه سيكون هناك مفاجئة ورداً موجعاً خاصة ضد الجانب الاقتصادي حيث ستوجه ضربات ضد الاقتصاد السعودي الاماراتي النفطي والاستراتيجي.

واضاف الحوثي، ان انصار الله حددت 300 هدف حيوي لتحالف العدوان، مشيراً الى ان انصار الله لا تستهدف المدنيين او منشأة مدنية، على غرار ما يفعله طيران العدوان السعودي باستهداف المدنيين اليمنيين.

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" قد قالت إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما بطائرة نوع قاصف "كي 2"على مطار نجران.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

 

حوار مع العميد يحيى الحوثي
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مصدر الخبر: الوفاق / العالم
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