اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، شابا من المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، بعد اجبارهم على الخروج منه بالقوة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه بالقوة، وقامت بتصويرهم وفحص هوياتهم الشخصية.

وأضافوا ان شرطة الاحتلال منعت المصلين من تصويرها عبر هواتفهم النقالة، خلال اخراجها المعتكفين بالقوة.

وأوضحوا أن القوات صادرت جواز سفر معتكف سويدي بالقوة، بعد رفضه تسليمه لشرطة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن عناصر الاحتلال تمكنوا من إخراج كافة الشبان المعتكفين، وبقي كبار السن والنساء، بعد رفضهم الخروج من المسجد.

يشار إلى ان قوات الاحتلال تستهدف المعتكفين داخل المسجد الأقصى منذ أكثر من أسبوع خلال شهر رمضان، واعتقلت عدد منهم.

وافترش المعتكفون الطرقات المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى بعد طردهم منه، وأخرين تمكنوا من المبيت في مسجد المأذنة الحمراء بحارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.