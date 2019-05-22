|رقم الخبر: 253700
|تاريخ النشر: أيار 22, 2019
|الوقت: 09:20
|الاقسام: رياضة
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ايران تحرز المركز الرابع عالميا في الرماية بالقوس من على ظهر الخيل
احرز الفريق الايراني المركز الرابع في البطولة العالمية لرياضة الرماية بالقوس على ظهر الخيل والتي استضافتها هنغاريا.
وشاركت في البطولة العالمية لرياضة الرماية بالقوس على ظهر الخيل 13 دولة في العالم، حيث وقف الرماة الايرانيون الخمسة على المركز الرابع بعد هنغاريا وتركيا وألمانيا.
وتقام هذه البطولة كل عام في هنغاريا في أكاديمية الرماية على ظهر الخيل كما انها تعتبر الأعلى مستوى في العالم.
واقيمت البطولة العالمية لرياضة الرماية بالقوس على ظهر الخيل لمدة 3 أيام بين 12 دولة.
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