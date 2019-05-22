وشاركت في البطولة العالمية لرياضة الرماية بالقوس على ظهر الخيل 13 دولة في العالم، حيث وقف الرماة الايرانيون الخمسة على المركز الرابع بعد هنغاريا وتركيا وألمانيا.

وتقام هذه البطولة كل عام في هنغاريا في أكاديمية الرماية على ظهر الخيل كما انها تعتبر الأعلى مستوى في العالم.

واقيمت البطولة العالمية لرياضة الرماية بالقوس على ظهر الخيل لمدة 3 أيام بين 12 دولة.