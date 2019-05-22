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رقم الخبر: 253696 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 09:49 الاقسام: عربيات  
تحالف الفتح: امريكا تسعى لجر الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الى الصراع

تحالف الفتح: امريكا تسعى لجر الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الى الصراع

أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي، محمد كريم البلداوي، امس الثلاثاء ، أن هناك محاولات لزج اسم الحشد الشعبي في الصراع الحالي في المنطقة فيما اشار الى أن العراق قادر على ان يدخل كطرف ثالث لحل الازمة بين ايران وامريكا.
وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان 'الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، جاءت كخطوة لزج اسم الحشد الشعبي في الصراع الامريكي الإيراني'، مبينا أن 'ايعاز السفارة الامريكية لموظفيها غير المهمين بالخروج من العراق والعودة الى بلدهم وتحذيرها لرعاياها، يراد منه جر الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الي منطقة الصراع'.
واضاف، أن 'العراق يمكن أن يكون طرفًا ثالثًا لحل الازمة من خلال موقفه المحايد، فضلا عن المقبولية التي يتمتع بها من قبل الطرفين سواء من الطرف الايراني او الامريكي '.
واشار البلداوي الى أن 'نشوب الحرب في المنطقة سيؤثر على الاقتصاد العالمي، لان منطقة الخليج (الفارسي) تمثل قلب الاقتصاد العالمي'.
واكد على، ان 'هنالك توجها مقصودًا من بعض الدول لأثارة الحرب من خلال افتعال الازمات، واقرب الادلة على ذلك ما حدث في ميناء الفجيرة الاماراتي'.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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