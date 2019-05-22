أكد عدد من الخبراء الباكستانيين البارزين إن الأمريكيين لا يقومون بزعزعة استقرار المنطقة من خلال سياساتهم العدوانية فحسب، بل يسعون إلي استفزاز إيران بهدف تفاقم التوترات.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' من إسلام آباد، قال الكاتب الصحفي 'جاويد صديق' في جريدة 'نواي وقت' الباكستانية، ان البيت الأبيض وبذريعة الاتفاق النووي يقوم بممارسة الضغوط على ايران وللأسف ان هذه الاوضاع تؤدي إلى تفاقم التوترات بين الجانبين.

واضاف ان ترامب ومن دون أي مبرر انسحب من الاتفاق النووي، في حين ان الاعضاء الاوروبيين وخاصة الصين وروسيا التزموا بهذا الاتفاق ويرغبون في الإبقاء عليه.

واوضح هذا المحلل الباكستاني، ان الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران لا يضر فقط بالاستقرار الإقليمي، وانما كانت له الكثير من التداعيات على أسعار النفط العالمية.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لمركز الابحاث والدراسات الأمنية في اسلام اباد 'امتياز كل' في تصريح لمراسل 'ارنا'، ان البيت الابيض يقوم بتصعيد حدة التوترات في المنطقة لاسباب غير ضرورية؛ موضحا ان الأمريكيين يبحثون عن ذريعة لتبرير المواجهة في المنطقة، وانهم يسعون إلى استفزاز ايران.

وأكد ان المنطقة تعاني حاليا بأكملها من التوترات والسبب الرئيس وراء ذلك هو سياسات البيت الأبيض العدوانية.

ودعى الحكومة الباكستانية إلى تحذير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من أي مواجهة في المنطقة، وإلا ستشهد المنطقة حربا أخرى.

إلى ذلك، قال السفير الباكستاني السابق في افغانستان 'رستم شاه مهمند' لمراسل 'ارنا'، ان الرئيس الأمريكي لا يسعى للحرب مع ايران لكن مواقف جون بولتون المتغطرسة جعلت أمريكا تحت الضغوط، مردفا أن النزاع في المنطقة لا يشكل تحديا صعبا لدول المنطقة فحسب، بل انه يؤثر سلبا وبشدة على عملية توفير الطاقة في العالم ستتأثر بشدة وسيواجه سعر النفط تقلبات ملحوظة.

وفي معرض اشارته إلى المؤامرات الصهيونية ضد الدول الاسلامية خاصة ايران، اضاف شاه مهمند ان الصهاينة يسعون إلي تأجيج فتيل الحرب والنزاع في المنطقة وان اللوبي الصهيوني يعمل في واشنطن على تحقيق هذا الهدف بصورة فاعلة.

ودعا السفير الباكستاني السابق في افغانستان الحكومة الباكستانية وتركيا واللاعبين الإقليميين البارزين إلى الوساطة بين طهران وواشنطن لمنع أي صراع وتصعيد في المنطقة.