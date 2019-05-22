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رقم الخبر: 253693 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 08:48 الاقسام: سياسة  
الجهاد الاسلامي: ورشة البحرين تهدف لتطبيق 'صفقة القرن'

الجهاد الاسلامي: ورشة البحرين تهدف لتطبيق 'صفقة القرن'

دان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش مسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان 'السلام من أجل الازدهار'.

وفي تصريح صحفي صادر عن خالد البطش، قال: اننا نؤكد إدانتنا واستهجاننا لمسار التطبيع العربي الرسمي المتمثل باستضافة دولة البحرين ورشة عمل أمريكية صهيونية تهدف إلى فتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان 'السلام من أجل الازدهار'.


واضاف: نعتبر ذلك إذعاناً لقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزمرة البيت الأبيض، مجددين تصدينا لها بكل السبل الممكنة ورفضنا لهذه المؤامرة الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية لاستدامة الصراع في المنطقة لصالح العدو الصهيوني .

ودعا البطش أبناء الأمة وأبناء الشعب البحريني والمنطقة الخليجية 'للتصدي لمخططات تصفية فلسطين وتهويد مسرى النبي محمد (ص) وقيامة عيسي عليه السلام، ففلسطين ومقدساتها لا تقايض بالأموال ولا بملء البطون أو الجيوب رغم معاناة الحصار والعقوبات علي شعبنا، فهي قضية إجماع للأمة العربية والإسلامية ولا يمكن التنازل عنها' .

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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