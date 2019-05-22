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رقم الخبر: 253692 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 08:45 الاقسام: سياسة  
قريبا.. الحلبوسي يزور طهران

قريبا.. الحلبوسي يزور طهران

كشف مصدر مطلع الثلاثاء عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " رئيس مجلس النواب سيجري اليوم الاربعاء او غدا الخميس زيارة رسمية الى طهران للقاء المسؤولين فيها على رأس وفد رفيع".

وبين المصدر ان " الحلبوسي سيلتقي في زيارته الاولى من نوعها الى طهران نظيره الايراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وسيتباحثان بملفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وايران".

ولفت المصدر الى ان " ملفاً ثالثاً سيكون الاهم خلال الزيارة ويتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة سيكون حاضراً في مباحثات الحلبوسي في طهران مع لاريجاني ومسؤولين ايرانيين اخرين سيلتقيهم في الزيارة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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