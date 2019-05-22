واوضح المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " رئيس مجلس النواب سيجري اليوم الاربعاء او غدا الخميس زيارة رسمية الى طهران للقاء المسؤولين فيها على رأس وفد رفيع".

وبين المصدر ان " الحلبوسي سيلتقي في زيارته الاولى من نوعها الى طهران نظيره الايراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وسيتباحثان بملفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وايران".

ولفت المصدر الى ان " ملفاً ثالثاً سيكون الاهم خلال الزيارة ويتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة سيكون حاضراً في مباحثات الحلبوسي في طهران مع لاريجاني ومسؤولين ايرانيين اخرين سيلتقيهم في الزيارة".