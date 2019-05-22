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رقم الخبر: 253690 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 08:41 الاقسام: سياسة  
ظريف: إيران لن تستسلم الى التهديدات ولن تجلس الى طاولة المفاوضات إثر الضغوط
في مقابلة مع قناة الـCNN

ظريف: إيران لن تستسلم الى التهديدات ولن تجلس الى طاولة المفاوضات إثر الضغوط

أكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، امس الثلاثاء، أن إيران لن تستسلم الى التهديدات، ولن تجلس الى طاولة المفاوضات إثر الضغوط، لافتا إلى أن إرساء التعامل يكمن في الإحترام لا في التهديد.

وبحسب قناة الـCNN، حذر ظريف من أن اميركا 'تمارس لعبة بالغة الخطورة' في المنطقة عبر تعزيز تواجدها العسكري فيها.

وانتقد ظريف أميركا لإرسالها حاملة الطائرات 'يو إس إس إبراهام لينكولن' طائراتها القاذفة للقنابل إلى الخليج الفارسي؛ مضيفا انوجود كل هذه الأجهزة العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته يعرضها للحوادث، لذلك يجب توخي الحذر الشديد؛ ومؤكدا 'أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة'.

وأشار الى انسحاب أميركا من الإتفاق النووي؛ قائلا، 'لقد تصرفنا بحسن نية ولا رغبة لنا في التفاوض مع أشخاص خرقوا وعودهم'.

وأكد ظريف، ان إيران لن تستسلم الى التهديدات وقال، ان إيران لن تجلس الى طاولة المفاوضات إثر الضغوط؛ مبينا ان إرساء التعامل يكمن في الإحترام لا في التهديد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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