  • الأربعاء ١٧ رمضان ١٤٤٠
  • الأربعاء , مايو 22, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253689 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 08:39 الاقسام: سياسة  
روسيا تدعو الى عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي
السفير الروسي في طهران: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

روسيا تدعو الى عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي

دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته الثلاثاء الى عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وقالت الوزارة في بيانها الذي اصدرته مساء الثلاثاء، ان من الواضح ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واضافت، اننا نتوقع تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة كي تتمكن الدول الاعضاء في الاتفاق النووي بالتعاون معا من تحديد سبل تحسين الاوضاع للحفاظ علي هذا الاتفاق النووي.

 السفير الروسي في طهران: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

قال السفير الروسي لدى ايران 'لوان جاغاريان' : نحن دولة مستقلة ولا نستأذن من الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران.

جاء ذلك خلال اللقاء بين جاغاريان مع محافظ جيلان (شمال) 'مصطفى سالاري' وعلي هامش مراسم تقديم القنصل العام الروسي الجديد في مدينة رشت مركز المحافظة.

واشار السفير الروسي لدى ايران إلى التطورات 'الملحوظة والايجابية' بين طهران ومسكو خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا على مواقف بلاده في تقديم كامل الدعم لايران وذلك رغم التهديدات والحظر من جانب الأمريكيين.

واضاف جاغاريان: ان روسيا دولة مستقلة ولا تستأذن من الولايات المتحدة للتعامل مع ايران، مشددا على مواصلة النشاطات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، قال سالاري : ان محافظة جيلان تعتبر من المحاور الرئيسية لتطوير العلاقات بين موسكو وطهران؛ مضيفا ان رئيسي البلدين أكدا دوما على ضرورة توسيع العلاقات التجارية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار محافظ جيلان إلى نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 60 في المائة؛ مبينا ان اكبر حصة من التعامل التجاري بين ايران وروسيا يعود الي مدينتي بندرانزلي وآستارا في محافظة جيلان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق + وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/1849 sec