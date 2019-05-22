دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته الثلاثاء الى عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي.

السفير الروسي في طهران: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

وقالت الوزارة في بيانها الذي اصدرته مساء الثلاثاء، ان من الواضح ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

واضافت، اننا نتوقع تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة كي تتمكن الدول الاعضاء في الاتفاق النووي بالتعاون معا من تحديد سبل تحسين الاوضاع للحفاظ علي هذا الاتفاق النووي.

السفير الروسي في طهران: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

قال السفير الروسي لدى ايران 'لوان جاغاريان' : نحن دولة مستقلة ولا نستأذن من الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران.

جاء ذلك خلال اللقاء بين جاغاريان مع محافظ جيلان (شمال) 'مصطفى سالاري' وعلي هامش مراسم تقديم القنصل العام الروسي الجديد في مدينة رشت مركز المحافظة.

واشار السفير الروسي لدى ايران إلى التطورات 'الملحوظة والايجابية' بين طهران ومسكو خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا على مواقف بلاده في تقديم كامل الدعم لايران وذلك رغم التهديدات والحظر من جانب الأمريكيين.

واضاف جاغاريان: ان روسيا دولة مستقلة ولا تستأذن من الولايات المتحدة للتعامل مع ايران، مشددا على مواصلة النشاطات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، قال سالاري : ان محافظة جيلان تعتبر من المحاور الرئيسية لتطوير العلاقات بين موسكو وطهران؛ مضيفا ان رئيسي البلدين أكدا دوما على ضرورة توسيع العلاقات التجارية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار محافظ جيلان إلى نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 60 في المائة؛ مبينا ان اكبر حصة من التعامل التجاري بين ايران وروسيا يعود الي مدينتي بندرانزلي وآستارا في محافظة جيلان.