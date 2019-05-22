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رقم الخبر: 253688 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 08:35 الاقسام: سياسة  
بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران

بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا الثلاثاء، التزام روسيا وفرنسا وألمانيا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي.

وجاء في بيان الكرملين حسب وكالة 'سبوتنيك': 'خلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ علي هذا الاتفاق، الذي يعد عاملاً رئيسيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين. وأكدت التزام روسيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع إيران في مجال التجارة الاقتصادية'.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع اجراءات الحظر ضد طهران، بما في ذلك الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 'بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة'، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.

ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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