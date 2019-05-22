أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن إرسال بلاده وفدين الى طهران وواشنطن قريبا بهدف المساعدة على إحتواء التوتر بين الجانبين.

وأفاد مراسل إرنا من بغداد، أن عبد المهدي أضاف خلال مؤتمره الصحفي امس الثلاثاء، 'ان الأميركيين والإيرانيين أبلغونا بأنه لا رغبة لهم في خوض الحرب'.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي ان بلاده سترسل خلال الساعات المقبلة وفود الى عدد من الدول بما فيها إيران وأميركا بهدف تهدئة المواقف والحد من التوتر.

وتابع، ان الإتصالات جارية على أعلى المستويات وان رؤية بغداد بالنسبة لتسوية الأزمات في المنطقة قريبة جدا الى رؤية الإتحاد الأوروبي.

واضاف عبد المهدي، 'نحن في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الازمة بالاستفادة من علاقاتنا الدبلوماسية'.

كما أشار عبد المهدي الى زيارته الى الكويت الأربع اء القادم؛ قائلا ان هذه الزيارة تهدف الى متابعة التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بين العراق والكويت للحد من التوتر في المنطقة.

وصرح، ان العراق يقع في قلب الأزمة بين أميركا وإيران؛ مشيرا الى أنه هناك بعض الدول أو الجماعات غير العراقية التي ترى مصلحتها في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وفيما ألمح الي إصابة منطقة الخضراء في بغداد بقذيفة كاتيوشا مساء الأحد الماضي، أكد أن 'ما من طرف عراقي يريد أن يدفع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى الحرب.'

وشدد، ان كافة الفصائل العراقية تجمع على اهمية الحد من الأزمات في المنطقة.