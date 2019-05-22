صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي انه على كندا تحمل مسؤولية اجراءاتها اللاقانونية وغير التقليدية ضد الجمهوري الاسلامية الايرانية.

واعتبر موسوي البيان الاخير للخارجية الكندية وطرحها اتهامات فارغة ضد ايران بانه مثير للاستغراب ومؤشر لتجاهل متعمد للحقائق من قبل الحكومة الكندية وتاثرها بالمنافسة الانتخابية في هذا البلد.

وقال، ان الحكومة الكندية اتخذت اجراءات لاقانونية وغير تقليدية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وعليها ان تتحمل مسؤولية هذه الاجراءات.

واضاف، للاسف ان هذه الاجراءات اللاقانونية والاحادية ادت الي تقويض العلاقات الجيدة الماضية بين البلدين.

بشان الاتفاق النووي..

المتحدث باسم الخارجیة الایرانية یرد علي تصریحات نظیره الفرنسی

رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانية عباس موسوی على تصریحات نظیره الفرنسی بان ایران مستعدة للالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي بالشكل الذي التزمت فيه فرنسا وباقي الشركاء الاوروبیین على مدى العام الماضي.

وردا على تصریحات نظیره الفرنسي الذي دعا ایران الى الالتزام بالاتفاق النووي بقوة واكد انهم عازمون على حفظ الاتفاق النووي، قال موسوي في تصریحه مساء الثلاثاء ملمحا الى ان قول الاوروبیین بتنفيذ الاتفاق مجرد ادعاء: ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانية لدیها الاستعداد لدعم الاتفاق النووي والالتزام به بذات الصورة التي دعمت فيها فرنسا وشركاؤها الاوروبیون الاتفاق طیلة العام الماضی وان تبذل كل ما بوسعها لتنفيذه – بالضبط مثل فرنسا- .

واضاف: نحن نعتقد ان مثل هذا السلوك یجب ان یكون مقنعا للفرنسیین الذين یدّعون دعم الاتفاق النووي بشكل كامل.