وخلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة اذربیجان الغربیة الذي عقد في مدینة ماكو مساء الثلاثاء، قال الرئیس روحاني، ان قادة البیت الابیض ارادوا طرح قضیة ایران في مجلس الامن وفرض اجراءات حظر دولیة ضدها الا انه تم احباط هذا المخطط في ظل یقظة الشعب الایراني بعدم الخروج من الاتفاق النووي.

واضاف، ان حث باقي اعضاء الاتفاق النووي على الخروج من الاتفاق كان المخطط الاخر لامیركا ولكنها فشلت في اقناع اي من الدول للخروج من الاتفاق وبالتالي تم احباط هذا المخطط ایضا.

ونوه الى ان امیركا اضطرت في نهایة المطاف الى الخروج بمفردها من الاتفاق النووي وانتهاك عهودها والتزاماتها، واضاف، ان امیركا بقیت في هذا الطریق لوحدها وهو الامر الذي یعد من المفاخر التاریخیة للشعب الایراني.

واشار الرئیس روحاني الى ان البیت الابیض سعي في مرحلة تالیة لاستقطاب دعم منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولیة ضد ایران واضاف، انه مع ذلك فقد ادانت ایران امیركا في محكمة العدل الدولیة (في لاهای) وهو ما یعد نجاحا كبیرا في التاریخ القانوني لبلادنا.

ولفت الى ان امیركا الیوم هی القوة الاستكباریة الاكبر في العالم والجمهوریة الاسلامیة الایرانية الرمز لدین الاسلام والعزة والاستقلال في العالم واضاف، ان مظهر كل الطیبات یقف الیوم امام مظهر كل السیئات وهو ما ینبغي تبیینه لشعوب العالم كله.

واوضح الرئیس روحاني، ان الامیركیین یمارسون الیوم الجرائم بحق البشریة اذ انهم یمنعون حصول الشعب الایراني على الدواء والمواد الغذائیة وایفاد المرضى للعلاج الى الخارج.

واكد ان امیركا ستندم ویُفتضح امرها مرة اخرى امام الشعب الایراني وقال ان حرب امیركا لیست مع الحكومة الایرانية بل مع شعب عظیم وان هزیمتها في هذه الحرب امر محتوم.

واشار الى ان الرئیس الامیركي كان یفكر في دحر ایران في غضون اقل من 3 اشهر واضاف، لقد حاولوا الا تحتفل الجمهوریة الاسلامیة الایرانية بالذكرى الاربعین لانتصار ثورتها الا انها الیوم تمضي في طریقها اقوى مما مضى.

واشار الى تاثیر المجموعات الاربع وهي 'الصهاینة' و'المتطرفون داخل امیركا' و'الرجعیون في المنطقة' و'الزمر المعادیة للثورة' على قادة امیركا وقال، ان هؤلاء المستشارین یخدعون البیت الابیض للوصول الى اهدافهم.

واشار الى الصمود والمقاومة البطولیة للشعب الایراني امام غطرسة الامیركیین واضاف، لقد كانوا یعتزمون ایصال قیمة الدولار الواحد الى 50 الف تومان الا ان مؤامرتهم هذه قد احبطت بمقاومة الشعب الایراني.

واكد بان المؤسسات الاقتصادیة والبنك المركزی ووزارة الخارجیة ووزارة النفط في البلاد هي الیوم في الخط الامامي للحرب الاقتصادیة امام امیركا وتعمل بكل قواها للانتصار في هذه الحرب.

وأشار الى افتتاح مشروعین كبیرین للمیاه والتربة خلال الاسبوعین الاخیرین في غرب البلاد وقال، ان تدشین هذه المشاریع مؤشر الى مسیرة الشعب الایراني النامیة والمتقدمة الى الامام رغم وجود المؤامرات والاجواء المثارة من قبل اعداء ایران.

روحاني: الربط الترانزیتي مع الدول الجارة ضرورة لتنمیة التجارة الحدودیة

اعتبر الرئیس الایراني حسن روحاني الربط الترانزیتي مع الدول الجارة ضرورة لتنمیة التجارة الحدودیة.

وخلال مراسم وضع حجر الاساس لمشاریع لوزارة الطرق واعمار المدن وافتتاح مشاریع لوزارة الاتصالات في محاظة اذربیجان الغربیة (شمال غرب ایران)، مساء الثلاثاء، قال الرئیس روحاني، انه في هذا الاطار یجب ان یوضع في جدول اعمال المؤسسات المعنیة تطویر الطرق والطرق السریعة في المناطق الحدودیة وتنمیة الطرق السككیة.

واشار الرئیس روحاني الى تطویر الانشطة في مجال تكنولوجیا المعلومات في البلاد واضاف، ان اعمالا عظیمة قد انجزت في هذا القطاع وان ربط القرى بالشبكة الوطنیة للمعلومات هو ثمرة هذا العمل العظیم.