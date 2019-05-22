وفي تصریح ادلى به للصحفيین الثلاثاء خلال مراسم التوقیع على اتفاق لبناء 5 الاف و 252 وحدة سكنیة للمشمولین بالرعایة الاجتماعیة، اشار العمید بورجمشیدیان الى جهود القوة البریة لحرس الثورة لتوفير المزید من الرخاء في المناطق الاقل نموا في البلاد وقال، ان مهمتنا الرئیسیة في مناطق جنوب غرب وشمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد هي ترسیخ الامن مع التأكید على توفير فرص العمل وازالة الحرمان.

واضاف، ان اكثر من 35 الف مشروع انمائي تم تنفيذه من قبل القوة البریة للحرس الثوري لغایة الان لازالة الحرمان في مختلف مناطق البلاد كما ان هنالك في الوقت الحاضر 1600 مشروع للاسكان قید التنفيذ في المناطق الاقل نموا في البلاد من اجل خدمة المواطنین في هذه المناطق.