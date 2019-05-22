قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني: ان الشعب الايراني ورغم الضغوط التي يمرّ بها؛ لكنه لن يرضخ للمتغطرسين.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية لدى المناطق الحدودية بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب)، أضاف روحاني: ان (هؤلاء المتغطرسين) زعموا بأنهم قادرون على كسر شوكة الجمهورية الاسلامية؛ لكن بالتزامن مع ظروف الحظر العصيبة نلاحظ اليوم المزيد من الازدهار والتقدم في البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان تدشين المشاريع التنموية والبنيوية في المحافظات الايرانية، هو بمثابة الرّد الحازم من قبل الشعب على تحركات البيت الابيض وتبديد مزاعمه الواهية لثني الشعب الايراني أمام ضغوطه.

وقال الرئيس روحاني: لطالما برهن الشعب الايراني صموده وشموخه، وأولئك الذين يهددوننا سرعان ما يضطرون الى التراجع عن مواقفهم وتهديداتهم. وأكد ان صمود الشعب بوجه أعتى القوى العالمية يعود الى ايمانه واخلاصه، ورغم الضغوط الناجمة عن مؤامرات الاعداء لكنهم عاجزون عن كسر إرادة هذا الشعب العظيم.

يذكر أن رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني توجه اليوم الثلاثاء الى محافظة آذربايجان الغربية في زيارة تفقدية قام خلالها بافتتاح عدد من المشاريع الإعمارية والخدمية والبنيوية في أرجاء المحافظة؛ ورعى في هذا السياق مراسم تدشين سدّ 'سيلوة' الواقع في مدينة بيرانشر وأيضاً سد 'بويلابوش' لتحويل المياه في مدينة خوي.