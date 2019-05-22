استشهد، صباح الثلاثاء، مواطنان فلسطينيان أحدهما من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها في مسيرات العودة وآخر من الضفة المحتلة دهسه مستوطن قرب قلقيلية.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد استشهد الشاب محمد عبد الجواد محمود زعرب متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة.

كما استشهد المواطن حسن عبدالحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، جراء دهسه من قبل مستوطن قرب مستوطنة كريمه شمرون شرق قلقيلية.ووفقاً لشهود عيان فقد جرى نقل المواطن برهوم إلى مشافي نابلس.

كما أشار الشهود، إلى أنه تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس.

بموازاة ذلك واصل المستوطنون الصهاينة الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدوالخاصة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس قوله: إن 44 مستوطنًا و20 عنصرًا من مخابرات العدو اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته.

وكانت قوات العدو أخلت عند منتصف ليلة الاثنين ـ الثلاثاء عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى، واعتقلت أربعة منهم، بعد طردهم بقوة السلاح من ساحات المسجد.

وذكر المعتكفون في بيان لهم أن شرطة الاحتلال مدججة بقوات خاصة اقتحمت المسجد الأقصى واعتقلت أربعة شبان من كفر قاسم تم الافراج عنهم لاحقًا، ومن ثم أخرجت النساء بالقوة، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم من المسجد، كما انتظرت انتهاء صلاة قيام الليل وطردت بعدها الشباب بالقوة.

وكانت قوات العدو الصهيوني أخلت مع حلول منتصف ليلة الاثنين، عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت عددا منهم، فيما شنت حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر مقدسية، أن جنود وضباط العدو الصهيوني اقتحموا المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح عبر باب المغاربة، وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على إخلائه فورا.

وأوضح المعتكفون أن قوات العدو المدججة بالسلاح وفور اقتحامها المسجد القبلي أخرجت النساء بالقوة، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم، كما انتظروا إنتهاء صلاة "قيام الليل" وأخلوا المسجد من كافة المصلين.

وأضاف المعتكفون أن شرطة العدو اعتقلت 4 شبان من المعتكفين من بلدة كفر قاسم.

وفي سياق منفصل شنّت قوات العدو الصهيوني فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات العدو اعتقلت أسيرين محررين وطالب، عقب مداهمة منازلهم في مدينة نابلس مع ساعات الفجر الأولى.

وأشارت إلى أن قوات العدو اقتحمت منطقة شارع 16 بنابلس بهمجية كبيرة، واعتدوا بالضرب المبرح على اسير محرر وعاثوا في منزله تخريبا.

كما اندلعت مواجهات عنيفة دارت في محيط المنزل، حيث رشق عشرات الشبان دوريات العدو بالحجارة والزجاجات الفارغة، التي ردت بإطلاق وابل من قنابل الغاز والرصاص المطاطي دون الابلاغ عن إصابات.