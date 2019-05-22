نائبة عن محافظة نينوى: العبوات الناسفة تتفجر يومياً على الابرياء في تلعفر

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (21 أيار 2019) نتائج العملية الأمنية التي شاركت بها قيادة عمليات صلاح الدين، والشرطة المحلية، والحشد الشعبي، لتطهير جزيرة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت من خلال قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة، وقيادة محور صلاح الدين/ حشد شعبي، بعملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين لفرض الأمن والاستقرار فيها".

وفي النتائج، قالت الخلية إن القوات "قتلت 11 إرهابيا وعثرت على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا ودمرت عجلتين مفخختين نوع كيا وثلاثة أنفاق، بالإضافة الى عثورها على معملي تفخيخ و11 خزانا، منها 9 للماء و2 للوقود".

وأشارت الى أن "القوة عثرت على صفائح تدريع وأسلاك تفجير عدد واحد ورمانة يدوية ولوحات عجلات زراعية عدد 2 ودراجة نارية عدد 2 وطباخ غازي وشرائح ذاكرة (رام) عدد 2 بسعات مختلفة وهاتف نوع كالكسي عدد 1 ، وجليكان (عبوة بلاستيكية) يحتوي مواد تفجير عدد 6.

إلى ذلك طالبت نائبة عن محافظة نينوى، الثلاثاء، رئيس الوزراء والجهات المختصة بالتدخل وحماية المدنيين في قضاء تلعفر، مشيرة الى أن العبوات الناسفة تتفجر يوميا على الابرياء.

وقالت النائبة ليليان محمد علي في مؤتمر صحافي عقدته، الثلاثاء، في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن "تضحيات مدينة تلعفر بلغت الفي شهيد".

واضافت انه "رغم المناشدات العديدة من قبل الأهالي ونوابها، إلا أن العبوات الناسفة تنفجر يوميا على الأبرياء في المدينة"

وأوضحت " يوم الاثنين شهد انفجار عبوة ناسفة راح ضحيتها أربعة شهداء وجرحى اثنين آخرين"، مشيرة الى أن "منطقة تلعفر مهملة من قبل رئيس الوزراء والحكومة المحلية في نينوى".

ودعت النائبة عن نينوى، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "التدخل مباشرة وإيقاف نزيف الابرياء في المدينة".

من جانبه دعا مكتب الشهيد الصدر في بغداد، الثلاثاء، الى الخروج بتظاهرات "سلمية حاشدة" مساء الجمعة المقبل في جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، "دعما لأمن العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة".

وقال مدير المكتب ابراهيم الجابري، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة ٢٤ آيار، الساعة: ٩ مساء، وكل في محافظته، يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة".