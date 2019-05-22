*إسقاط طائرة تجسسية في الحديدة.. وقصف مدفعي قبالة جيزان

أفاد مصدر عسكري يمني بأن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية شن هجوماً بطائرة قاصف" k 2 "على مطار نجران جنوب السعودية. وأشار المصدر إلى نشوب حريق في المطار إثر الهجوم الذي استهدف مستودعاً للأسلحة.

ونفت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء اتهامات التحالف السعودي للجيش واللجان الشعبية باستهداف الأماكن المقدسة في السعودية.

وقالت إن هذه الادعاءات تهدف إلى تأليب الدول العربية والإسلامية ضد اليمن قبيل القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تعقَد خلال الأيام المقبلة.

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أعرب عن رفض ما وصفَها بمؤامرة القمة السعودية قائلاً إنها تهدف للتحضير لصفقة القرن وتعزيز حصار قطر والعدوان على اليمن وإجهاض ثورة السودان والتآمر على شعب ليبيا.

بدوره، وصف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام القمة العربية الخليجية المزمع عقدها في السعودية بالفقاعة.

إلى ذلك استشهد الثلاثاء 7 مواطنين يمنيين جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية عبس في محافظة حجة اليمنية في جريمة جديدة بعد جريمته بحق متسوقين في مديرية مستبا.

وأفادت مصادر في محافظة حجة اليمنية عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح 4 آخرين إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارة أحد المواطنين في منطقة الحرجة بمديرية عبس.

جدير بالذكر أن طيران العدوان استهدف الاثنين سيارة متسوقين في مديرية مستبا بحجة ما أدى إلى سقوط 4 شهداء و11 جريحا.

من جانب آخر قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وجرح آخرون، الثلاثاء، في عملية هجومية وقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع المرتزقة شرق جبل النار مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام عتاد عسكري.

كما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال غرب جبل النار قبالة جيزان وإحراق آلية وطقم تابع لهم بقذائف المدفعية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق الثلاثاء تجمعات للجنود السعوديين في موقع المقرن بمحور جيزان محققة إصابات مباشرة.

كذلك أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في الحديدة.

وأوضح مصدر في الدفاع الجوي أن الطائرة التجسسية التابعة لقوى العدوان تم إسقاطها شمال غرب حيس كانت في مهمة عدائية.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت في 14 من الشهر الحالي طائرة مقاتلة بدون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي جنوب العاصمة صنعاء بصاروخ مناسب، وأكد مصدر في الدفاع الجوي أن الطائرة أمريكية الصنع من نوع MQ1.