حمّل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلا من اميركا و" اسرائيل" المسؤولية عن حال التصعيد والتوتر في المنطقة.

واستعرض نائب الامين العام لحزب الله خلال استقباله الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الأوضاع والتطورات على الصعيدين المحلي والاقليمي.

وحمّل الشيخ نعيم قاسم كلا من الولايات المتحدة و" اسرائيل" المسؤولية عن حال التصعيد والتوتر في المنطقة، وقال: "إن اللغة المستخدمة من قبل هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب، ومن شأن ذلك أن يدفع بالأمور إلى حافة المواجهة".

ودان الشيخ قاسم "الخطة الاميركية ـ الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن", مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني ومعه كل المؤمنين بقضيته المقدسة لن يسكتوا وسيقفون بمواجهة هذه المؤامرة بكل ما اوتوا من قوة".

من جانب آخر شهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت اشتباكات بين متظاهرين رافضين لتطبيق سياسة التقشف والقوى الأمنية.

المتظاهرون المحتجّون على إمكانية تطبيق الحكومة اللبنانية إجراءات تقشفيةً قد تطالهم قاموا بإحرق إطارات أمام السراي الحكومية، كما حاول بعضهم الوصول إلى السراي ما دفع الشرطة إلى مواجهتهم باستخدام خراطيم المياه.