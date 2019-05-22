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رقم الخبر: 253674 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 21:36 الاقسام: عربيات  
تنبأ هيكل بما سيؤول إليه مصير السعودية في اليمن

تنبأ هيكل بما سيؤول إليه مصير السعودية في اليمن

انتشرت على مواقع التواصل الاحتماعي أن الصحفي والمؤرخ المصري محمد حسنين هيكل قد تنبأ قبل وفاته بما سيؤول إليه مصير السعودية في اليمن.

وكتب محمد حسنين هيكل قبل وفاته ان السعودية ستحارب اليمن وستغرق السعودية وينتصر اليمن وان لم يحصل هذا اخرجوا جثتي من القبر واحرقوها واحرقوا مؤلفاتي.

ان ما كتبه هيكل تحقق بالفعل فقد حاربت السعودية اليمن ضمن سياق اجندة صهيواميركية لارجاع ما اسمته "الشرعية" والتي تعني بحقيقتها ارجاع ثروات ونفط اليمن الى الجيب الاميركي والقبضة الاميركية، ولضعفها لجأت الى تشغيل مرتزقة من دول شتى واشركت بلدانا عديدة في تحالف العدون الذي اجتاز اليوم السنة الرابعة الى الخامسة دون تحقيق اي تقدم يذكر في ارض اليمن السعيد باهله بل العكس باتت السعودية ترجع القهقرى يوما بعد اخر وغرقت في اليمن بهلاك جنودها ومرتزقتها بالضبط مثلما قال هيكل.. فهل تتعض وتسحب قواتها وتعتذر لابناء اليمن قبل ان تلفظ انفاسها؟

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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