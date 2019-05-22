أكد وزير الخارجية اللبنانية السابق عدنان منصور ان حصول الحرب في المنطقة ستجر الويلات على الجميع، مشددا على أن اميركا لن تكون بمنأى عن تداعيات هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق بحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

وقال منصور في حديث لقناة العالم: انه عندما لوح ترامب بالحرب في البداية وفرض جميع أنواع الحظر على ايران، إعتقد ترامب انه بأسلوب الحظر والعقوبات يستطيع ان يحقق ما يريده ويجبر ايران على الرضوخ ويعمد الى جرها لطاولة المفاوضات.

ولفت منصور الى ان الايرانيين متنبهون لخطط الادارة الاميركية وهم يخوضون معركة شرسة من خلال العقوبات منذ عام 1979.

واضاف: إن الصقور بإدراة ترامب كوزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الامن القومي الاميركي جون بولتون يدفعون باتجاه الحرب مع ايران، موضحا انه في المنطقة المشرقية هناك من يدفع بهذا الاتجاه وإشعال حرب مع ايران.

وأوضح وزير الخارجية اللبنانية السابق انه عندما وقّعت ايران على الاتفاق النووي المتمثل "بخمسة + 1" أثبتت للعالم أجمع ان نواياها هي من أجل السلام وليس من اجل الحرب.

واكد منصور ان ايران لا تسعى للحرب مطلقا، مشيرا الى انه في حال ذهب الى ايران للمفاوضات في الوقت الراهن فهذا يعني انها تراجعت وخسرت والمفاوض الأقوى في هذه الحالة ستكون اميركا.