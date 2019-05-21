أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي 'عبدالأمير الحمداني' عن فكرة عمل إنتاج فلم مشترك بين العراق وإيران حول الحرب على عصابات داعش الارهابية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الثقافة العراقية، ان الحمداني استقبل يوم الاثنين بمكتبه في بغداد المستشار الثقافي الإيراني 'غلام رضا أباذري' الذي قدم ورقة عمل في مجال التعاون الثقافي المشترك بين طهران وبغداد.

وفي تصريح له خلال اللقاء، أكد وزير الثقافة العراقي على 'إن ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة وضرورة مدّ الجسور الثقافية بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال علاقاتنا الثقافية والاجتماعية والإنسانية ومشتركاتنا فهو مهم وكبير جداً'.

وبحسب البيان، فقد أبدى الحمداني موافقته على ورقة العمل المقدمة من جانب المستشار الثقافي الإيراني من 8 بنود للتعاون المشترك والذي يشمل إقامة الدورات بين البلدين.

وقال وزير الثقافة العراقي: إن هناك عمل سمفوني مشترك بيننا وبين إيران يستعرض حضارة البلدين العريقة الممتدة لآلاف السنين وهذه الأعمال ستكون بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، وكذلك لدينا بيت ثقافي في الجادرية خاص للتدريب والتعليم في السيناريو والإخراج.

وتابع: كذلك في جانب السينما نريد أن نتوسع أكثر فنحن نفكر في عمل فلم مشترك يخص النضال ضد داعش، وقد تم إنتاج العديد من الأفلام وعرضها في العراق مثل فلم النبي محمد(ص) وفلم بتوقيت الشام، وكذلك القيام بدورات للتصوير والفوتوغراف والماكياج الفني، وتبادل الوفود الثقافية بين البلدين.

ولفت الحمداني الى أنه تم خلال السنوات الماضية تدريب العديد من مدراء البيوت الثقافية العراقية، وموضوع سفر المسؤولين والفنانين بوزارة الثقافة والاحتفالات بين البلدين؛ داعياً المستشار الثقافي الايراني في بغداد الى ترشيح أشخاص لهذه الدورات.

وكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي ان وفداً ايرانياً سيقوم بزيارة العراق لمناقشة ترميم طاق كسرى الأثري، وهناك محضر اجتماع للتفاهم في موضوع السياحة أيضاً، وأيضاً تشكيل لجنة من الجانبين تحتاج إلى العديد من الاجتماعات.