وصل الرئيس روحاني یرافقه عدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، الى مدينة ماكو في محافظة آذربايجان الغربية لافتتاح 27 مشروعا انمائيا عبر الفيديو كنفرانس.

واستهل الرئيس روحاني زيارته بافتتاح سد كرم آباد في بلدشت الذي يعد اكبر مشروع للاقتصاد المقاوم في منطقة شمال غرب ايران والذي بلغت كلفته 1 تريليون و300 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا).

وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع 4 تريليونات و465 مليار تومان وتتضمن مجالات المياه والتربة والزراعة والاتصالات.

وبعد افتتاح السد توجه الرئيس روحاني الى مطار منطقة ماكو الاقتصادية الحرة ليفتتح عبر الفيديو كنفرانس مشاريع زراعية باعتمادات بلغت 439 مليار تومان ومشاريع في مجال الاتصالات بكلفة 185 مليار تومان و6 مشاريع رياضية من ضمنها استاد "سلماس" الرياضي، بكلفة اجمالية تبلغ 57 مليار تومان.

وبعد افتتاح هذه المشاريع الانمائية والخدمية شارك الرئيس روحاني في اجتماع للمجلس الاداري لمحافظة آذربايجان الغربية في ماكو.