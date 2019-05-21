أدلى الدبلوماسي الايراني السابق السيد حسين موسويان بتصريحات لوكالة أنباء الطلبة الايرانية (إيسنا)، تحدث فيها رداً على سؤال حول طبيعة مخطط فريق بولتون لدفع ترامب إلى فخ الحرب، تحدث عن ثمانية أبعاد للمخطط المؤلف من مرحلتين لهذا الفريق الداعي للحرب، معتبراً المرحلة الأولى منه ممارسة "الحد الأقصى من الضغوط"، حيث يقول ان للخطة في هذه المرحلة أربعة أبعاد، بدأت منذ قبل عام وستستمر الى قبل انتخابات عام 2020.

في البعد الأول: "الحرب الاقتصادية" وتتضمن فرض أشمل العقوبات الاقتصادية وإغلاق جميع الشرايين المالية والاقتصادية الايرانية لغرض إثارة التمرد وضرب الأمن والانهيار من الداخل، وأهم أجزاء الحرب هو إغلاق قنوات المبادلات المصرفية والتجارية وتصريف النفط الايراني.

البعد الثاني: "الحرب السياسية" وتقوم على شن حملة دبلوماسية على الصعيد العالمي عبر التركيز على إظهار أن ايران تشكل تهديداً، ومن أجزاء "الحرب السياسية" هو تشكيل تحالف إقليمي من اسرائيل وبعض الدول العربية، واتهام ايران بشأن القنبلة الذرية والارهاب وقدرتها الدفاعية والصاروخية والضغط على الحلفاء خاصة الأوروبيين للانضمام إلى أميركا.

البعد الثالث: "الحرب النفسية، الدعائية والدبلوماسية العمومية" وهي تشن بهدف التحريض وإعداد الرأي العام العالمي وإثارة الرعب والخوف داخل ايران، وقد جاء الضجيج الأخير الذي أثير حول إرسال السفن الأميركية في هذا الإطار، كما ان المقترحات التي يكررها ترامب وبولتون وبومبيو وبرايان هوك حول الاستعداد للتفاوض مع طهران هي جزء من العمليات في قطاع الدبلوماسية العمومية والرأي العام العالمي، للايحاء بأن أميركا تنشد الحوار وبأن ايران هي التي ترفض الحوار والسلام، وللبيت الأبيض مخطط لشن حملة موسعة لكسب دعم وتعاون الكونغرس والرأي العام في داخل أميركا وخارجها.

البعد الرابع: "الحرب الأمنية" وتشتمل على إجراءات متعددة من بينها ضرب الأمن داخل ايران ودعم المجموعات الإرهابية والمعارضة الايرانية والنفخ في الخلافات القومية داخل ايران وإضعاف القوى الاقليمية الحليفة مع ايران مثل حزب الله لبنان والحشد الشعبي العراقي.

وتوضيحاً للمرحلة الثانية من هذا المخطط، قال موسويان: هذه المرحلة وهي "فخ العمل العسكري" عند ترامب. وتابع قائلاً: البعد الأول لهذه المرحلة هو أنهم سيقيمون نتائج المرحلة الأولى في البداية قبل بدء المعركة الرئيسية للانتخابات؛ فاذا كانت نتائج عملية "ممارسة أقصى الضغوط" محمودة، فعندها لا تكون هناك حاجة إلى المرحلة التالية، لأن أولويتهم هي إنهيار "النظام السياسي الايراني" من دون حرب، وان بعض المؤشرات الاقتصادية الايرانية بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي دفعهم إلى التفاؤل بنجاح هذا السيناريو. فعلى سبيل المثال، يعد سقوط قيمة العملة الوطنية والأوضاع الاقتصادية ومعدل التضخم من ضمن هذه المؤشرات التي بعثت الأمل في الجناح الداعي للحرب، بأن لن تكون هناك حاجة للحرب عند استمرار هذا المسار.

وأكد موسويان: البعد الثاني هو أنهم سيبذلون طوال الأشهر القليلة القادمة مساعيهم للايحاء بأن إجراءات أميركا هي "عمليات دفاعية وليست هجومية" وسيدير نتنياهو هذا البعد بواسطة معلومات ملفقة يرسلها إلى المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في أميركا وسائر الدول الغربية، تفيد بأن ايران بصدد تنفيذ عمليات ضد القوات أو المنشآت الأميركية في المنطقة أو لدى حلفاء أميركا بواسطة القوى الاقليمية الحليفة لها مثل حزب الله أو الحشد الشعبي أو الحوثيين، وقد شاهدنا النموذج على ذلك في الزيارة المفاجئة التي قام بها مؤخراً بومبيو إلى بغداد هلعاً. فأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية كانت قد زوّدت واشنطن بمعلومات ملفقة تفيد بأن الايرانيين وحلفائهم بصدد القيام بعمليات ضد القوات الأميركية في العراق، كما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً تقاريراً ادّعت فيها أن ايران بصدد تنفيذ عمليات ضد المنشآت النفطية السعودية، ونحن (موسويان) نتوقع أن تتكرر هذه السيناريوهات، كما ان سيناريو تفجير السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي لن يكون الأول والأخير من هذه السيناريوهات.

واعتبر موسويان البعد الثالث في "تجهيز القوات والقواعد العسكرية الأميركية لعمليات جوية وبحرية في المنطقة"، وأضاف: وعلى الرغم من انهم بالغوا كثيراً بشأن إجراءاتهم في هذه المرحلة بهدف الحرب النفسية؛ لكن ذلك في حد ذاته تحضير للطاقات العسكرية أيضاً.

الدبلوماسي الايراني السابق، اعتبر البعد الرابع للمرحلة الثانية في "القيام بعملية أو عدة عمليات إرهابية بواسطة مرتزقتهم ضد القوات الأميركية أو مواقع ومنشآت حلفاء أميركا في المنطقة"، وقال: وبعد تنفيذ هذه العمليات يتهمون ايران مباشرة وسرعان ما ينشرون وثائق ملفقة عن ضلوع ايران، ولا ينبغي بالطبع أن نغفل عن خطر أذنابهم المندسين، فالسيد بومبيو أعلن صراحة أنهم أعدوا آليات مختلفة اذا ما اتخذت ايران قراراً سيئاً، ليكون لدى ترامب المقدرة على الاختيار، ونشرنا قوات رادعة جاهزة للرد.

وأكد موسويان قائلاً: على المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين في ايران أن يعدوا منذ الآن الترياق لمختلف أبعاد هذه المؤامرات، فلربما يكون في الداخل أشخاص قد يطلقوا وبمشاعر ثورية شعارات تدعو لمهاجمة قوات أميركا وحلفائها في المنطقة والقضاء عليها ولتفجير المراكز النفطية والعسكرية لمرتزقة أميركا في المنطقة وسيفعلون كذا وكذا.

لابد لنا أن نعلم بأن مثل هذه الشعارات هي بمثابة اللعب بالضبط في ملعب فريق بولتون ونتنياهو، اللذين قد ينفقان على طرح مثل هذه التهديدات داخل ايران، لتقوم وسائل إعلام عالمية بتضخيم هذه الشعارات والتهديدات، ليحصلا على وثائق من أجل إظهار إجراءاتهم بأنها مشروعة ودفاعية.

ورداً على الذين يتحدثون عن احتمال الحرب، قال موسويان: لقد أعلنت وكتبت مراراً في غضون الأشهر القليلة الماضية بأن ترامب شخصياً وأغلبية الكونغرس والأميركيين ووسائل الإعلام والمعاهد والمراكز العلمية في أميركا وسائر القوى العالمية وأكثرية دول العالم يعارضون الحرب، ولهذا لن تقع حرب في هذه الفترة؛ ولكن علينا أن نعلم بأن جبهة بولتون - نتنياهو ستسعى لسوق ترامب الى فخ الحرب مع ايران وذلك في إطار المخطط المؤلف من مرحلتين ذات الأبعاد الثمانية.

وبعد انسحابه من الاتفاق النووي ودعم سائر القوى العالمية لهذا الاتفاق، فان ترامب بات في موقف ضعف وعزلة حالياً وهو يحاول أن يعيد ترتيب الأوراق لصالحه. وأضاف: الذين يقولون ان جون بولتون ليس بصدد الحرب وليس بداعية حرب عليهم أن ينتبهوا حقاً في أية جبهة يقفون.