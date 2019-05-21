أعلن عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي الايراني، ان احتياطي النقد الأجنبي كاف وبإمكان البنك التدخل في سوق الصرف في أي وقت.

جاء ذلك بعد تعافي الريال الايراني أمام الدولار الأميركي في السوق الحرة أمس الثلاثاء، إذ بلغ الريال دون مستوى 14 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وحذر همتي المواطنين من المضاربة والاستثمار بسوق الصرف، لافتاً الى أن الريال تعافى بواقع 20 ألف ريال إزاء الدولار في غضون الأسبوعين الماضيين. وأكد أن البنك المركزي خصص 6 مليارات دولار لتغطية واردات السلع الأساسية خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 مايو/ أيار الجاري، حيث خصصت نحو 3 مليارات دولار منها، لواردات الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية مثل الأرز والزيوت والمواشي.

وشدد همتي على أن البنك المركزي بإمكانه تأمين بواقع 6 مليارات دولار في شهرين بهدف تغطية الواردات.