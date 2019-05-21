نائبة نيوزيلندية تتعرض لتهديدات والشرطة تؤمّنها حصلت نائبة نيوزيلندية على تأمين خاص من الشرطة الثلاثاء، بعد تهديد لها من قبل بعض المؤمنين بتفوق العرق الأبيض ممن يعارضون آراءها بخصوص خطاب الكراهية وذلك في إجراء احترازى نادر في بلد يختلط فيه الساسة والعامة بحرية.