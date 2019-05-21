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رقم الخبر: 253662 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: دوليات  
نائبة نيوزيلندية تتعرض لتهديدات والشرطة تؤمّنها

نائبة نيوزيلندية تتعرض لتهديدات والشرطة تؤمّنها

حصلت نائبة نيوزيلندية على تأمين خاص من الشرطة الثلاثاء، بعد تهديد لها من قبل بعض المؤمنين بتفوق العرق الأبيض ممن يعارضون آراءها بخصوص خطاب الكراهية وذلك في إجراء احترازى نادر في بلد يختلط فيه الساسة والعامة بحرية.

 ويحتدم الجدل حول خطاب الكراهية في نيوزيلندا منذ هجوم كرايستشيرش الذي نفذه مسلح يؤمن بتفوق العرق الأبيض فقتل 51 شخصا وأصاب العشرات في مسجدين. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت التهديدات الموجهة إلى جولريز كهرمان وهي نائبة عن حزب الخضر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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